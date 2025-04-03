2025-04-03 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان،يوم الخمس، أن شركة "دانة" غاز ستباشر بعملية الصيانة والتأهيل في حقل كورموراعتباراً من الساعة 12 من مساء اليوم، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في إطار الاستعداداتلموسم الصيف الحالي.

وأشار بيان مشترك للوزارتين ورد إلى وكالة شفق نيوز، إلى أن "الكهرباءوالموارد الطبيعية وشركة دانة غاز ستعملان بتنسيق وثيق لضمان نجاح العملية، مع التأكيدعلى أن تنفيذ هذه الصيانة سيسهم في تحسين مستوى خدمات الكهرباء خلال موسم الصيف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال، معشركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل كورمور،أكبر حقل غاز غير مصاحب في العراق، لعتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ.

وقالت الشركتان في بيان مشترك لهما، إن الإمدادات التي تنتجها محطة كورمور تغذي أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان العراق ويستفيد منهاما يربو على 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق.

وأضاف البيان أنه بمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليارات دولار،خلقت العمليات ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم، مشيراإلى أن هذا الإنجاز الإنتاجي يتزامن مع إعلان الشركاء عن سلسلة من مبادرات تطوير منشأنها توفير نمو هائل في السنوات المقبلة.

وأعلنت الشركتان أن الإنتاج اليومي من حقل كور مور قد بلغ في أوائل آذار/مارس 525 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وهو نمو بنسبة 75% منذ عام2017، بالإضافة إلى 15.2 ألف برميل يومياً من المتكثفات، و1070 طناً يومياً من الغازالبترولي المسال.

وذكر الشركاء أيضاً أن تطوير مشروع كورمور250، الذي من المتوقع أن يزيدالقدرة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% إضافية، قد سارع في الموعد المتوقع للإنجاز إلى الربعالأول من 2026.

وتسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة تطوير مشروع التوسعة البالغة قيمته ملياردولار، منها 250 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، نتيجة تسريع أعمالالبناء وعدة عقود تكليف أدّت إلى تقليص الجدول الزمني للمشروع بعدة أشهر.

وبناءً على الإمكانات الضخمة الكامنة في حقل كور مور، شرع الائتلاف أيضاَفي تنفيذ استراتيجية تقييم جديدة لاستطلاع فرص تطوير مصادر هيدروكربونية إضافية فيالحقل والتخطيط للمراحل التالية.

قرار الاستثمار في حقل جمجمال

بالاستناد إلى المقومات الكبيرة في حقل جمجمال، أعلن شركاء بيرل بتروليومبدء الأعمال من أجل استكشاف مكامن العصر الطباشيري والبدء في إنتاج ما يصل إلى 71 مليونقدم مكعبة قياسية يوميًا خلال عام 2026.

وتعهّد الشركاء باستثمار 160 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، وبناء منشأةاختبار موسعة للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة.