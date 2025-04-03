مع تصاعد الأحداث في سوريا.. تحذيرات من مخطط إسرائيلي بالعراق

2025-04-03 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية حسين الاسعد، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، من خطورة ما يجري في سوريا من توغل عسكري اسرائيلي على العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الأسعد لـ"بغداد اليوم" إن "ما يجري في سوريا من عدوان عسكري اسرائيلي بري وجوي له تداعيات كبيرة وخطيرة على الامن الداخلي العراقي ويجب الانتباه الى ذلك وزيادة تامين الحدود بشكل اكبر والاستعداد التام لأي طارئ".

وأضاف أن "الهدف الاسرائيلي هو الوصول إلى الحدود العراقية فهناك مخطط لذلك من اجل شمول العراق ضمن خارطة شرق الأوسط الجديد، في ظل دعم هذا الامر من قبل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا المرحلة المقبلة لن تكون سهلة على العراق اطلاقاً".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، عن مواصلة استمرار غاراته على سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا قدرات عسكرية في مطاري حماة وT4 ودمشق".

وأضاف، انه "أصدر أوامر إخلاء لبيت حانون وجباليا".

وعن غارات على سوريا، أكد الجيش الإسرائيلي "سنواصل إزالة أي تهديد ضدنا".

وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.