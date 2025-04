2025-04-03 14:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد احتل العراقيون المركز 12 عربياً و93 عالمياً من أصل 126 دولة، بمتوسط الذكاء لعام 2025. وذكر موقع "International IQ Test" في إحصائية، أن "متوسط معدل الذكاء حسب البلد أعلى عموماً في شرق آسيا، وهو قريب من المتوسط العالمي في أوروبا وغرب آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا. في المقابل، يميل إلى أن يكون أقل […]

