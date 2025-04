المنتخب الوطني يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا لشهر نيسان

2025-04-03 14:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان، الصادر اليوم الخميس. وبحسب التصنيف الجديد فقد احتل "اسود الرافدين" المركز 59 عالمياً، و8 آسيوياً، و7 عربياً. وشهد التصنيف الجديد خسارة المنتخب العراقي 29.46 نقطة، ليصبح أكثر منتخب فقد نقاطًا بين جميع المنتخبات الـ 210 المدرجة في التصنيف.

