2025-04-03 14:54:04 - المصدر: ايشان

يواصل السياسي العراقي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، نشر التغريدات على موقع “إكس” بلغة غريبة وبعبارات تشير إلى أحداث طارئة قد تحدث وتستهدف النظام السياسي في البلاد. آخر تغريداته فُهمت على أنها إشعار لنهاية النظام الحالي، أو بداية التغيير في البلاد بقراءة ما يحدث في المنطقة، مع تصعيد التهديدات الأميركية لإيران. كتب حبيب: “والله […]

ظهرت المقالة موعد التغيير؟ تغريدات غامضة لآراس حبيب: افهموا لخاطر الله الصراع هائل أولاً على ايشان.



