2025-04-03 14:54:04 - المصدر: ايشان

أصدرت الخارجية السورية، اليوم الخميس، بيانا أدانت فيه غارات جوية، قالت إنها إسرائيلية، استهدفت 5 مناطق في سوريا. وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اتهمت دمشق إسرائيل بـ “انتهاك القانون الدولي وسيادة سوريا”. وقالت إن إسرائيل “شنت غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير […]

ظهرت المقالة الخارجية السورية للمجتمع الدولي: أوقفوا الضربات الإسرائيلية أولاً على ايشان.



