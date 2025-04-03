السوداني يوجه بإزالة جميع تعارضات أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى بسماية

2025-04-03 15:05:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإزالة جميع تعارضات أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى بسماية، فيما أكد أهمية إنجاز مشروع المجسّر الرابط بين جسري الطابقين والمعلّق بالتوقيتات المرسومة للعمل. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع، أن رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني أجرى جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع مد أنبوب نقل الغاز من قضاء المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، بطول 43 كم وبطاقة استيعابية 800 مليون قدم مكعب قياسي يوم. وتابع رئيس الوزراء، ضمن الجولة، الأعمال التنفيذية في مشروع المجسّر الرابط بين جسري الطابقين والمعلّق وسط العاصمة بغداد، واطلع على مقطعي العمل من جهتي ارتباطه بالجسرين، موجهاً شكره للمهندسين والعاملين في الموقع، مؤكداً أهمية الإنجاز بالتوقيتات المرسومة للعمل. واطلع رئيس مجلس الوزراء على مسار الأنبوب، واستمع إلى شرح عن التقنية التي تستخدم لمدّه تحت الطريق السريع من دون إحداث الضرر، موجهاً بتهيئة جميع المتطلبات الإدارية والقانونية لإزالة التعارضات عن مسار الأنبوب، الذي جرى إتمام 75 من أعماله وبمختلف الأعماق، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وتعلقه بتأمين الغاز لمحطات الكهرباء. وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته، بجهود جميع العاملين الذين واصلوا العمل خلال عطلة العيد، وحرصهم على الالتزام بالمواعيد الزمنية المقرة، مؤكداً أن العراقيين عُرف عنهم النجاح في تحويل أي أزمة إلى فرصة للنجاح والتقدم. يُذكر أن مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطه كهرباء بسماية، الذي تنفذه شركة المشاريع النفطية، يهدف إلى إيصال الوقود الغاز لضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية، ويمتد من بلدية المحمودية عبوراً تحت كل من؛ مشروع المصب العام، طريق بغداد حلة الدولي، ونهر دجلة، وطريق بغداد كوت، وصولاً إلى محطة كهرباء بسماية، وقد حُددت مدة إنجاز العمل بـ 120 يوماً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام