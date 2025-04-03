2025-04-03 15:05:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، أن تفعيل الترانزيت والكيبل الضوئي جعل أنظار الشركات العالمية على الممر العراقي، فيما بينت أنه لا محاباة بالمصلحة العامة ولا تفريط بحقوق قطاع الاتصالات مهما كانت الضغوطات. وقالت الياسري، إن الوزارة تعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئي التي جعلت دولًا وشركات عالمية كبرى تضع أنظارها على الممر العراقي، مشيرة إلى أن الهجمة على الترانزيت بسبب مصالح شركات معينة، وبسبب إدارتنا للأمور بشكل نزيه ومستقيم، حيث قدمنا المصلحة العامة على مصلحة الشركات وبعض الجهات الضيقة. وأضافت أن الهجمات المتتالية والشرسة لن تتوقف وهذا ديدن الإنسان المتصدي عندما يكون نزيهًا ومصلحًا يتعرض الى ما تعرضنا اليه، وهذا لن يثنينا عن السير قدما وتحقيق المنجز. وبينت، أنه لنثبت أن النزاهة يجب أن تسود لا محاباة في المصلحة العامة ولا تفريط بحقوق الوزارة وقطاع الاتصالات مهما كانت الضغوطات والابتزاز الذي نتعرض له. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام