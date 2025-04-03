الأمم المتحدة تدين هجوم احتفال عيد "أكيتو" في دهوك

2025-04-03 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، الهجوم على المسيحيين الآشوريين في دهوك أثناء احتفالاتهم بعيد "أكيتو".

وذكرت البعثة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تُدين بشدة الهجوم الذي وقع في 1 أبريل/ نيسان 2025م، واستهدف تجمعاً للمسيحيين الآشوريين في دهوك بإقليم كردستان العراق أثناء احتفالاتهم بعيد (أكيتو)، رأس السنة البابلية الآشورية، والذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة، وأفسد احتفالاً دينياً كان من المفترض أن يكون سلمياً وبهيجاً".

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي محمد الحسان حسب البيان بـ"الاستجابة السريعة والفعالة من قبل السلطات العراقية، والتي أدت إلى إلقاء القبض على الجاني على الفور". معبراً عن "استنكاره وإدانته لهذا الفعل الإجرامي الذي يُهدد روح التعايش والتسامح التي سعى العراقيون والسلطات العراقية جاهدين لإعادة بنائها والحفاظ عليها".

وطالب الحسان "السلطات العراقية بمحاسبة الجناة".

وأضاف الحسان أنه "في تضامننا مع المجتمع المسيحي الآشوري في هذه الظروف العصيبة، نود التأكيد على أن التنوع الديني والعرقي هما حجر الزاوية في النسيج الاجتماعي العراقي، ويجب صونه دائماً باعتباره مكوناً أساسياً لعراق مستقر وشامل".