بينها المجاري.. الاعمار: مشاريع ستراتيجية بثلاث قطاعات رئيسية في ميسان

2025-04-03 16:25:07 - المصدر: واع

ميسان – واع - امنة السلامياعلنت وزارة الإعمار والإسكان اليوم الخميس، عن المشاريع الخدمية المنجزة وقيد الانجاز في ميسان، فيما اشارت الى ان تلك المشاريع تخص ثلاث قطاعات رئيسية، بينت انه تم إطلاق الأعمال التنفيذية لإنشاء ثلاثة جسور جديدة في المحافظة.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة الحالية عملت على إدراج العديد من المشاريع المتلكئة ضمن البرنامج الحكومي بهدف إعادة العمل فيها وتسريع إنجازها، ومن بينها مشروع ماء العمارة الكبير، الذي يعد من المشاريع الحيوية المهمة والمتوقف منذ عام 2008".وأضاف أن "الوزارة سحبت العمل من الشركة المتلكئة وشكلت لجنة خاصة في آب 2023 للإسراع في التنفيذ، مع متابعة مستمرة لحل جميع المعوقات"، مبينا انه "تم إنجازه وافتتاحه رسميًا، ليضاف إلى المشاريع التي أنجزتها الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، حيث سيسهم المشروع في تغذية جميع مناطق العمارة ومركز محافظة ميسان بالمياه الصالحة للاستهلاك".وأوضح الصفار أنه "تم إطلاق الأعمال التنفيذية لإنشاء ثلاثة جسور جديدة هي: جسر دور النفط، جسر قلعة صالح، وجسر عبد الله بن علي، إضافة إلى استمرار العمل في جسر الميمونة الكونكريتي"، لافتا الى انه "تم البدء بتأهيل طريق منفذ الشيب الحدودي بطول 64.5 كم، وتأهيل طريق بتيرة – فجر (ممر الذهاب) بطول 80 كم".وذكر أن "الوزارة أنجزت في وقت سابق عدة مشاريع طرقية في المحافظة، منها إنشاء الجسر الحديدي الثابت بدلًا من الجسر الرملي المنهار، وصيانة طريق عمارة – بغداد بطول 60 كم، وتأهيل طريق القزويني بطول 18 كم، وصيانة طريق سيد محمد العطشان بطول 12.6 كم، وإنشاء جسر الخضر الكونكريتي، وصيانة وإكساء طريق المجر الكبير – الوادية – ناحية الخير بطول 20 كم".وفيما يخص مشاريع المجاري والصرف الصحي، أكد الصفار أن "الوزارة أدرجت أربعة مشاريع جديدة ضمن خططها، وهي مشروع مجاري قضائي العزيز وعلي الغربي، ومشروع مجاري قلعة صالح، ومشروع معالجة مركز مدينة العمارة، ومشروع مجاري قضاء المجر الكبير".وأشار إلى أن "هناك مشاريع أخرى قيد الإدراج في وزارة التخطيط، منها مشروع وحدة معالجة شمال العمارة مع الخط الناقل في منطقة الطيب، ومشروع وحدة معالجة البتيرة (المرحلة الثالثة)، ومشروع وحدة معالجة المشرح، ومشروع وحدة معالجة الكحلاء".وبين الصفار أن "الوزارة افتتحت، إلى جانب مشروع ماء العمارة الكبير، مشروع مجسرات ونفق الكرامة (الشهيد حسين عطية)، الذي يتكون من مجسرين أحدهما بطول 640 متراً والآخر بطول 495 متراً، بالإضافة إلى نفق بطول 457 متراً، وذلك ضمن جهود الحكومة في تطوير البنى التحتية بالمحافظة".