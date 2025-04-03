في بغداد والمحافظات.. الأحوال المدنية: السبت القادم مخصص لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة

2025-04-03 16:25:07 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، تخصيص السبت القادم لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الى أن يوم السبت المقبل الموافق ٥/ نيسان /٢٠٢٥ سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي كافة أقسام المعلومات المدنية في بغداد والمحافظات".

وأشارت الى ان "الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً".