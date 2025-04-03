الأحوال المدنية: السبت المقبل مخصص لتسليم البطاقات الوطنية في بغداد والمحافظات

2025-04-03 16:26:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة العراقية، يوم الخميس،أن دوام يوم السبت المقبل سيكون مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنينفي بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهاتوزير الداخلية وبإشراف المدير العام اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي، تعلن مديرية الأحوالالمدنية والجوازات والإقامة الى أن يوم السبت المقبل (5 نيسان/أبريل الجاري) سيكوندواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي أقسام المعلومات المدنيةكافة في بغداد والمحافظات".

وأوضحت، أن "الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعةالرابعة عصراً، لذا نهيب بمواطنينا الكرام التوجه لتسلمها".