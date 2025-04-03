اقتصادي يكشف تأثيرات "رسوم ترامب الجديدة" على العراق

2025-04-03 16:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تأثيرات الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد على العراق.

وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن "فرض الرئيس الامريكي ترامب رسوم على كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة وبنسب متفاوتة تبدأ من 10% صعودا غير انه اعفى واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية".

واضاف، ان "ترامب فرض رسوم بنسبة 39%على صادرات العراق الى الولايات المتحدة"، مشيرا الى، أنه "ولان صادرات العراق محدودة جدا فلن يكون للقرار الامريكي في هذا الجانب تأثيرا يذكر، واكمال رسوم جديدة سيكون لها اثر سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على نمو الطلب على النفط، وبالتالي سيكون لها اثرا سلبيا على اسعار النفط التي فقدت دولارين كرد فعل سريع على رسوم ترامب".

وأشار الى، أنه "ستشهد الايام القادمة حجم التأثير السلبي لهذه الرسوم على اسعار النفط العالمية، ومن ستتضرر كل الدول المصدرة للنفط ومن بينها العراق برسوم ترامب الجديدة".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أنه سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "سنبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بدءا من غد الخميس، وسنفرض على كل الدول النسب ذاتها من الرسوم الجمركية التي تفرضها علينا".

وأضاف "الغشاشون الأجانب نهبوا مصانعنا واللصوص الأجانب مزقوا حلمنا الأمريكي الجميل واليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا لأنه يمثل إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وتابع ترامب "فرضنا رسوما جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية والاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما بقيمة 10%، وسنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".

وأوضح "سنفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما تفرض الدول الأخرى رسوما بـ200 إلى 400%".

وبين الرئيس الأمريكي ان "هذه الإجراءات الجمركية ستمكننا من جعل أمريكا عظيمة مجددا أكثر من أي وقت مضى" مشيرا الى ان "الوظائف والمصانع ستعود مجددا إلى الولايات المتحدة والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين".

واتهم من وصفهم بـ"الغشاشين الأجانب بنهب مصانع الولايات المتحدة واللصوص الأجانب مزقوا الحلم الأمريكي الجميل" حسب وصفه.

ورأى ترامب ان "اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا لأنه يمثل إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وأعلن عن فرض "رسوم كمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وبنسبة 34% على الواردات من الصين وبنسبة 32% على الواردات من تايوان وبنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا وبنسبة 10% على الواردات من بريطانيا وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا وبنسبة 10% على الواردات من البرازيل وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا وبقيمة 24% على الواردات من اليابان وبنسبة 10% على الواردات من سنغافورة".