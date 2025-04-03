حوادث السير.. مصرع وإصابة 8 أشخاص شرق الكوت

2025-04-03 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أكد مصدر طبي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، مصرع وإصابة ثمانية أشخاص في حادث سير مروع في الكوت.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بينهم أطفال في حادث سير وقع قرب المعهد التقني شرق مدينة الكوت، مركز محافظة واسط".

وأضاف المصدر، أن "الحادث ناتج عن السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، ما أدى إلى تصادم مركبتين بشكل مباشر، مما أسفر عن هذه الحصيلة المرتفعة من الضحايا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بمقتل واصابة 6 زوار إيرانيين بحادث مروع في محافظة الكوت.

وقال مدير عام جمعية الهلال الأحمر بمحافظة إيلام غرب ايران "حمزة محمدي مقدم": "أدى حادث سير تعرضت له حافلة صغيرة تقل زواراً إيرانيين في مدينة الكوت العراقية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".