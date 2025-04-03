2025-04-03 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يومالخميس، بأن قوة امنية تمكنت من الإطاحة بقيادي بارز في إحدى الجماعات الدينيةالمنحرفة وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنيةتابعة لجهاز الاستخبارات في مدينة الكوفة وسط المحافظة، تمكنت من الاطاحة بصيد ثمين،وهو العقل المدبر لجماعة اليماني المنحرفة والتي تدعو لقتل مراجع الدين فيالنجف".

وأضاف أن "المعتقل كانت القوات الامنيةتبحث عنه منذ سنوات، حيث تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقيةمعه".

وغالبا ما يعلن جهاز الأمن الوطني، عن اعتقالعناصر في جماعة اليماني، وخاصة في محافظة النجف، ويضبط بحوزتهم المئات منالمنشورات والكتب التي تهدد السلم المجتمعي.

وأحمد الحسن اليماني شخصية دينية شيعية عراقيةمعاصرة يدعو الناس للإيمان به على أنه اليماني الموعود الذي يعتقد المسلمون الشيعةالإثنا عشرية أنه يمهد لظهور المهدي وأول المهديين الإثني عشر (بعد الائمة الإثنيعشر) المذكور في رواية وصية النبي محمد التي ينقلها الشيخ الطوسي، واعلن عن هذهالدعوة علنًا على الساحة العراقية عام 2002.