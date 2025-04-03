هبوط أسعار النفط بنحو 6% متأثرة برسوم ترامب

2025-04-03 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بعد ظهيرة اليوم الخميس، بنحو 6% في ظل مخاوفمن تراجع الطلب على الخام بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"بنسبة 6.14% إلى 67.31 دولارا للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 5.75%إلى 70.64 دولارا للبرميل.

وأمس الأربعاء أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في خطوة اعتبرهابأنها "يوم تحرير أمريكا"، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة،و20% على جميع الواردات الأخرى.

كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسومبنسبة %34 على الواردات الصينية، وبنسبة %24 على الواردات اليابانية، وبنسبة %20 علىواردات الاتحاد الأوروبي.

وهبطت البورصات اليوم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكيةالجديدة إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود.