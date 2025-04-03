السليمانية تستقبل 50 ألف سائح خلال عيد الفطر من محافظات العراق وإيران

2025-04-03 16:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية السياحة في السليمانية، يوم الخميس، بأن المحافظة استقبلت 50 ألف سائح خلال أيام عيد الفطر، في ظل تزايد الإقبال على الإقليم كوجهة سياحية بارزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، كوران قادر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصاءات الرسمية تشير إلى دخول أعداد كبيرة من السياح إلى إقليم كوردستان منذ 27 آذار/مارس وحتى اليوم"، موضحاً أن "السياح القادمين إلى السليمانية بلغ عددهم 50 ألف سائح، يتوزعون بين زوار من المحافظات العراقية، الذين يشكلون النسبة الأكبر، يليهم السياح القادمون من إيران عبر منفذ عربت ومطار السليمانية الدولي".

وأضاف قادر أن "شركات السياحة تؤدي دوراً رئيسياً في تسهيل وصول الزوار، مستفيدة من اعتدال المناخ وجمال التضاريس، فضلًا عن التسهيلات المقدمة، مما يجعل السليمانية وجهة سياحية مفضلة خلال العطلات والمواسم السياحية".

وتشهد محافظة السليمانية خلال العطل الرسمية والمواسم السياحية تدفقًا متزايداً من السياح، ما يعكس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في إقليم كوردستان.