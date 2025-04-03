أربيل.. إغلاق شارع رئيسي لمدة 10 أيام بسبب مشروع ماء

2025-04-03 16:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، عاصمةإقليم كوردستان، يوم الخميس، إغلاق شارع الخدمة ضمن مشروع 120 مترًا في محلة 32بارك قرب شركة OPVIلفحص المركبات، وذلك بسبب أعمال مشروع ماء الإفراز.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "الإغلاق سيستمر لمدة 10 أيام، وعلى السائقين استخدام الشوارع البديلة حتىاكتمال أعمال الحفر ونقل الأنابيب، حيث سيتم إعادة فتح الشارع بشكل طبيعي بعدانتهاء الأعمال حيث ولأول مرة، سيتم ربط المشروع بشبكة أنابيب نقل المياه إلى مركزمدينة أربيل".

من جانبه، قال رابر حسين، مدير ماء أربيل فيبيان له، إن "المشروع يشمل توزيع شبكة المياه الداخلية وربطها بالخطوطالرئيسية، وسيعود بالفائدة لجميع الأحياء الواقعة ضمن حدود بلدية أربيل، خاصةالمناطق داخل وخارج شارع الـ120 مترًا، حيث سيوفر أكثر من ألف متر مكعب من المياه".

وأشار حسين إلى أن "المشروع سيخدم 248 ألفمنزل، من بينها 63 ألف منزل في المناطق المحيطة بأربيل"، موضحًا أن "طولالمشروع يبلغ 411 كيلومترًا، ويتضمن الحفر ومد الأنابيب بإشراف مديرية مياه أربيل".