2025-04-03 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت محافظة بغداد، اليوم الخميس، توضيحًا حول حادثة مشروع مجاري ناحية الرشيد.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي لمحافظة بغداد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مديرية مجاري محافظة بغداد تود أن توضح للرأي العام بخصوص الحادثة التي وقعت في مشروع مجاري ناحية الرشيد"، مبينة أن "المشروع محال من قبل وزارة الإسكان والبلديات، وقد تم إنجازه واستلامه استلامًا أوليًا، وهو الآن ضمن فترة الضمان المحددة بسنة واحدة، ولم يتم استلامه استلامًا نهائيًا بعد".وأضاف البيان، أنه "خلال فترة الضمان، يتم تشغيل محطات الرفع من قبل كادر الشركة المنفذة، وليس من قبل موظفي مديرية المجاري، حيث إن المتوفى والمصاب هما عمال ضمن كادر الشركة وليسوا من موظفي المديرية".