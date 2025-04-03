أمانة بغداد تطلق حملة كبرى لتأهيل طريق المطار

2025-04-03 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة كبرى لتأهيل طريق مطار بغداد الدولي.وقال مدير عام المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع التحضيرات للقمة العربية في بغداد وبتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت حملة كبرى لتأهيل طريق مطار بغداد الدولي".وأضاف الوائلي، أن "الحملة في مراحلها المتقدمة، وستنطلق قريبا اللمسات الجميلة في هذا الشارع المهم، وفي شارع صالة الشرف ايضا، إضافة الى العديد من شوارع العاصمة"، مؤكدا أن "الكثير من الأعمال هي قيد الإنجاز، وخلال الشهر المقبل سيتم إنجاز العديد من الأعمال الموكلة لنا".