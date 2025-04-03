مصدر ينفي وصول تعزيزات عسكرية لقاعدة عين الأسد في الأنبار

2025-04-03 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مصدر أمني في محافظة الأنبار،يوم الخميس، وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد الواقعة في ناحية البغدادي بالمحافظة،مؤكداً أن الوضع داخل القاعدة طبيعي ومستقر دون أي تغييرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحركاتالتي قد تُلاحظ داخل القاعدة تندرج ضمن الإجراءات الروتينية التي تشمل تشغيلوتحديث منظومة الدفاع بشكل دوري، إضافة إلى التدريبات المستمرة التي تجريها القواتالأميركية المتمركزة هناك".

وأكد المصدر أن "القوات الأميركية داخلالقاعدة لم تشهد أي زيادة في الأعداد أو تغييرات جوهرية في تشكيلاتها"،مشيراً إلى أن "النشاط العسكري الجاري يقتصر على البرامج التدريبية الدوريةوالتحديثات الفنية لمنظومات الدفاع الجوي".

وقد نشرت مونت كارلو، يوم أمس، خبرا يفيد بوصولتعزيزات عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار، شملتمنظومات دفاع جوي متطورة، فضلا عن نشاط مكثف لطائرات الشحن الأمريكية.