المندلاوي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان 3 ملفات

2025-04-03 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية دانيال روبنستين الملفات السياسية والاقتصادية والتعاون المشترك.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى العراق، دانيال روبنستين".وأضاف، أنه "في مستهل اللقاء، قدّم روبنستين تهانيه إلى المندلاوي بمناسبة عيد الفطر المبارك"، معربًا عن "تمنياته بمزيد من الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة".وتابع أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع الأمنية في العراق وانعكاسها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي باعتباره الركيزة الأهم لإنجاح التجربة الديمقراطية".وأكد المندلاوي - بحسب البيان - على "أهمية استمرار التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على الدور المحوري للعراق في استقرار المنطقة، وضرورة ايقاف الانتهاكات على دول المنطقة وان تمارس الدول الكبرى دورها بهذا الصدد".ولفت البيان الى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى بحث أطر التعاون المستمر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي".