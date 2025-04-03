بعد رسوم ترامب.. "وول ستريت" تهوي لمستويات قياسية

2025-04-03 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت الأسهمالأميركية بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسومالجمركية تهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي الذي استمر لعقود.

وانخفضمؤشر داو جونز 2.6% وناسداك 4.2% وإس اند بي 3.3% عند الافتتاح.

وكانترامب قد كشف، يوم الأربعاء، عن رسوم جمركية جديدة وصفها بـ"المتبادلة"بنسبة لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلىارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية عالمية.

كماأن الجدول الزمني لتطبيق هذه الرسوم يبدو ضيقًا، خاصة أن إدارة ترامب تعوّل علىالعائدات الجمركية لسد العجز الأميركي الكبير، بالإضافة إلى تمويل التخفيضاتالضريبية وإجراءات إزالة القيود التنظيمية.

وفيظل الانهيار الحاد في الأسواق، قد يمر مؤشر (ISM) للخدمات، دون أنيلفت الكثير من الانتباه، رغم قدرته على تقديم صورة أوضح حول وضع الاقتصادالأميركي.

وعلىصعيد الأسهم، هوت أسهم نايكي بنسبة 11%، إذ يعاني قطاع الملابس الرياضية من الرسومالجمركية التي تستهدف فيتنام وإندونيسيا والصين، وهي مراكز إنتاج رئيسية للصناعة.

ولمتسلم شركات التكنولوجيا الكبرى من موجة البيع الواسعة، حيث تراجع سهم "آبل"بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2020.

وتشملقرارات ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات جميعها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلىرفع التعريفات الجمركية على الدول التي يعتبرها "جهات سيئة" في التجارة،وفي الوقت ذاته، دخلت الرسوم الجمركية على السيارات، التي سبق الإعلان عنها، حيزالتنفيذ، مما زاد اضطرابات المشهد التجاري.