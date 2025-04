2025-04-03 17:55:08 - المصدر: جريدة المدى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس ،عن ضبط 5183 سيارة مظللة خلال 48 ساعة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان مقتضب تلقته (المدى)، إنه "خلال حملة نفذتها مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات تتمكن من ضبط (5183) سيارة مظللة خلال 48 ساعة الماضية". وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها".

