الموانئ العراقية تكمل ردم مناطق في ساحة الحاويات بميناء الفاو الكبير

2025-04-03 18:02:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية،يوم الخميس، عن إكمال أعمال ردم المناطق المغمورة بالمياه ضمن مشروع إنشاء ساحةالحاويات، والذي يُعدُّ من المشاريع المهمة في مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال المدير العام للشركة فرحانالفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبيرأكملت أعمال ردم المناطق المغمورة بالمياه في ساحة الحاويات، ما يُمثل تقدمًاجوهريًا في تنفيذ المشروع".

وأضاف أن "الأعمال انتقلتحاليًا إلى اليابسة حتى يتم إعداد الساحة بمستوى يتناسب مع الأرصفة الخمسة"،موضحا أن "أكثر من (10.5) ملايين متر مكعب من مادة (السبيس) بمختلف أنواعها،تم استخدامها للردم بعمق يصل إلى (7) أمتار، فيما تبقى نحو (3) ملايين متر مكعبلإكمال فرش طبقات المقطع الأخير من الساحة".

وبين أن "ساحة الحاويات تمتدعلى مساحة (2,000) متر طولًا، و(600) متر عرضًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى (3.5)ملايين حاوية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر المرافق ضمن المشروع بنسبة إنجازبلغت 89٪".

وسبقللفرطوسي، وأن أفاد لوكالة شفق نيوز، في شباط/ فبراير الماضي، أن نسب الإنجاز في مشروع ساحة مناولة الحاويات، أحدالمشاريع الخمسة للبنى التحتية في ميناء الفاو الكبير، قد بلغت 86%، وتبلغ مساحةالساحة 2,000 متر مكعب، بطول وعرض يصل إلى 600 متر، ضمن المرحلة الأولى للمشروع،وتم طمر المياه أسفلها بعمق سبعة أمتار.

وتابع، أن "طاقة الساحة تبلغ3.5 ملايين حاوية سنويا وتقع في حوض الميناء خلف الأرصفة الخمسة، وتعد أكبر ساحةمناولة حاويات في الموانئ العراقية، وهذا المشروع جزءاً من خطة تطوير البنيةالتحتية في الموانئ العراقية، الذي سيعزز قدرات العراق في مجال النقل البحريوالتجارة الدولية".

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاًاستراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدفإلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقتهالاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليجالعربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدارالكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمالبشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.