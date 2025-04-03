مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير في ديالى

2025-04-03 18:02:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 8مدنيين بحادثي سير في المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعهوأصيبت زوجته وأبناءه الثلاثة، وجميعهم من أهالي محافظة بابل، نتيجة انقلاب عجلتهمعلى طريق بغداد – كركوك، قرب ناحية هبهب ضمن محافظة ديالى".

وأضاف المصدر، أن "3 أشخاص أصيبوا أيضا بحادث سير آخرعلى طريق تقاطع القدس باتجاه تقاطع عبدالله بن علي، بأطراف مدينة بعقوبة"، مؤكداً"نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج".