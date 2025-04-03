2025-04-03 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

شهدت قرية "دوسَرَه" التابعة لناحية شمامك ضمن محافظة أربيل، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، حادثة مروعة أسفرت عن مقتل رجل بطلق ناري، إثر مشاجرة نشبت بينه وجاره بسبب خلاف على ملكية كلب.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، فإن "الضحية ويدعى إسماعيل قصاب، دخل في مشادة كلامية مع جاره الذي استحوذ على كلبه دون علمه، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما صباح اليوم لدى محاولة القتيل استرجاع الحيوان".

وأفاد شهود عيان بأن "الخلاف تطور سريعًا إلى شجار بالأيدي والأسلحة النارية، حيث أصيب إسماعيل بطلق ناري نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه البليغة".

من جانبها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث، فيما لم يُعلن بعد عن اعتقال الجاني أو صدور بيان رسمي بشأن ملابسات الجريمة.