الطلبة يجتاز الحدود في دوري نجوم العراق

2025-04-03 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب فريق الطلبة، اليوم الخميس، على فريق الحدود بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي ضمن الجولة 26 لدوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الطلبة بهدفين دون رد، جاء بإمضاء غيث معروفي في الدقيقة 12، وحبيبي الوسلاني في الدقيقة 16، وعزز الطلبة فوزه بالهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق المحترف سيمون مسوفا، فيما قلص فريق الحدود الفارق يهدف محترفه داكوستا في الدقيقة 56.وأضاف، أنه بهذا الفوز رفع الطلبة رصيده الى النقطة 43 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 متذيلا ترتيب فرق دوري نجوم العراق.