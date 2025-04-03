هددها بنشر صورها.. شرطة الرصافة تعتقل متهما بابتزاز فتاة إلكترونيا

2025-04-03 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، القبض على متهم بابتزاز فتاة إلكترونيًا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغًا ماليًا.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز شرطة بغداد الرصافة، ممثلةً بمركز الشرطة وقاطع النجدة في منطقة بغداد الجديدة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد استنجاد المشتكية بالقوة الأمنية".

وأوضح البيان أن "الفتاة أبلغت بتعرضها لابتزاز من قبل شخص معروف لديها، حيث قام بتهديدها بنشر صورها الخاصة إن لم تقم بتحويل مبلغ مالي له"، مبينًا أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص، ونصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم بالجرم المشهود".

وأكدت القيادة أن "المتهم اعترف صراحةً بقيامه بجريمة الابتزاز"، مشيرة إلى أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول".