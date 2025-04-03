أسوأ خسارة في 6 أشهر.. رسوم ترامب تطيح بالدولار

2025-04-03 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل الدولار الأمريكي، يوم الخميس، أسوأ أداء له في نحو 6 أشهربسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة منالعملات الرئيسية، بنسبة 2.29% إلى 101.4310 نقطة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيسة قسم أبحاث السياسة النقدية والعملاتفي بنك DZ Bank بفرانكفورت، سونيا مارتن، قولها: "كان الدولارالخاسر الأكبر في أحداث الأمس المالية".

ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كافة وارداتالولايات المتحدة، ورسوم أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين.