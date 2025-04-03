بغداد تساند دمشق وتطالب بوقف الغارات والتوغل الإسرائيلي في سوريا

2025-04-03 19:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، الغارات والتوغلالإسرائيلي في سوريا، وبينما أعلنت وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري، طالبت المجتمعالدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن إدانةجمهورية العراق الشديدة للغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي واستهدفت مناطق عدة فيسوريا ليل الأربعاء - الخميس، بما في ذلك الهجوم على مطار حماة، كما تدين التوغل المتكررلقوات الاحتلال في الأراضي السورية".

واعتبر بيان الخارجية، أن "هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن استشهادوإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، تؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومةالاحتلال، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للدول".

وتابع البيان، أن "العراق يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري الشقيق،ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، واحترامحقوق الشعوب في العيش بأمن وسلام".

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أعلنت ليل الأربعاء الخميس، حصيلة الغاراتالإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في أنحاء البلاد.

وقالت في بيانها: "في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهوريةالعربية السورية، شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاءالبلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشراتالمدنيين والعسكريين".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وفي وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعماربعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحةلتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقفعدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وأفادت وسائل إعلام، مساء أمس الأربعاء، بأن انفجاراً ضخماً هزّ العاصمةالسورية دمشق، كما تم استهداف محيط مطار عسكري في ريف حمص، بغارة إسرائيلية.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن طائرات الجيش شنت هجمات في دمشق، وقصفتمبنى البحوث العلمية في مساكن برزة ما أدى إلى انفجار ضخم في العاصمة السورية.

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضاً محيط مطار الـT4 العسكري بريف حمص، مضيفة أن طيراناًحربياً يعتقد أنه إسرائيلي يحلق في أجواء حماة.