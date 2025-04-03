أربيل تمنع الدراجات النارية ومركبات الحمل من المرور بهذه الطرق

2025-04-03 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة أربيلعاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، منع سيارات الحمل والدراجات النارية من استعمالالطرق المؤدية الى المناطق السياحية والمصايف في أيام الجمع والعطل الرسمية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إنه "تقرر منع سيارات الحمل والدراجات النارية كافة، من المرور بمركباتهمفي ايام الجمع والعطل الرسمية في الطرق المؤدية الى المناطق السياحية والمصايف".

وأضافت أن "قرار المنع يمتد الىالاول من شهر تشرين الثاني المقبل، ويبدأ المنع من الساعة السابعة صباحا ولغايةمنتصف الليل"، مبينة أن "القرار جاء من اجل المصلحة العامة وعدم خلقالزحامات المرورية وسلامة السياح الذي يقصدون المناطق السياحية والمصايفوالمنتجعات في المحافظة".