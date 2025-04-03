اعتقال قاتل مواطن في أربيل

2025-04-03 21:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء الخميس، إلقاءالقبض على قاتل مواطن من قرية "دووسه ره" في المحافظة.

ووفق بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قاضيالتحقيق الأمني في أربيل، أمر باعتقال المتهم (ه.م.م) والذي قام بقتل المواطن(إسماعيل عزيز) بتاريخ 3 أبريل/نيسان الجاري، في قرية دووسه ره في ناحية شهمامک التابعة لمحافظة أربيل على خلفيةخلاف اجتماعي".

وأضاف البيان، أن "المتهم وبعد ارتكابه الجريمة كانينوي الخروج من مدينة أربيل، وقبل أن يهرب تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية، وتمتمصادرة سلاحه وهو من نوع مسدس والذي ارتكببه الجريمة".