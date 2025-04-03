بعشرة لاعبين دهوك يطيح بالمتصدر وفوز للصقور والقاسم بدوري النجوم

2025-04-03 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك بعشرة لاعبين على المتصدر الزوراء،بنتيجة 2-1، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم .

‏ المباراة التي جرت على ملعب الزوراء عندالساعة 6:30 مساء، ‏انتهى شوطها الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل جاء عن طريقاللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة 35، وفيالشوط الثاني عادل الزوراء النتيجة عن طريق اللاعب ابراهيم توميو في الدقيقة 54 ،واضاف دهوك هدفه الثاني عن طريق يانيك زاكري في الدقيقة 66

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 40 بالمركز السابع،وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 52 بالمركز الاول.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك لوكاس هنريكي، في الدقيقة 44من عمر اللقاء لتعدد البطاقات ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.

‏وفي مباراة أخرى، ضمن المنافسات ذاتها فاز القوةالجوية على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي فينفس التوقيت.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم القوة الجوية بهدفين دون مقابلسجل الاول اللاعب علاء عباس في الدقيقة 22 واضاف زيد تحسين الثاني في الدقيقة 44،وفي الشوط الثاني قلص نفط البصرة النتيجة بتسجيله هدف وحيد عن طريق اسماعيل أورو،من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 44 بالمركزالرابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17.

‏وفي مباراة الثالثة، فاز القاسم على مضيفه أربيل1-0، جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الاول بتقدم القاسم، حيث جاء الهدف عن طريقسيف رشيد في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهايةالمباراة.

ورفع القاسم رصيده للنقطة 41 بالمركز السادس، بينما تجمدرصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز 14.