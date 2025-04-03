لاليغا تواصل الضغط على برشلونة

2025-04-03 22:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واع‎أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" أنها ستطعن فورا أمام المحاكم العادية على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح برشلونة ولاعبيه داني أولمو وباو فيكتور، الذي يبقي على قيدهما، حيث ترى أنه لا يتوافق مع القانون.‎وأكدت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها التزامها "بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين“، وشددت على أن ”رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين.‎وأوضحت، أن "اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، في 4 يناير (كانون الثاني) 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد".‎كما أوضحت أن اتفاق هذه اللجنة "لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقاً من قبل الهيئات المختصة في "الليغا" والاتحاد الإسباني لكرة القدم".‎ولم يذكر المجلس الأعلى للرياضة الجهاز المسؤول في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أو "لاليغا" عن مسألة التأشيرات والتراخيص المسبقة.‎وكانت قد انتهت صلاحية رخصتي اللاعبين تلقائيًا في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في نهاية مدة التراخيص المتفق عليها بين اللاعبين والنادي، لذلك، لا يلزم في أي حال من الأحوال إجراء خاص بالاتحاد لإلغاء ذلك.‎كما أكدت على أن قرار المجلس يتجاهل المبدأ الإداري والقضائي الموحد الذي ينص على أن ”البطلان الكامل يجب أن يكون ظاهرًا لأن الاختصاص منوط صراحةً بهيئة أخرى (أو لا أحد)، ولا يحدث ذلك عندما تكون هناك حاجة إلى تفسير قانوني مسبق لتحديده، ولا عندما لا تحدد اللوائح المعمول بها الجهة التي يعود إليها الاختصاص.