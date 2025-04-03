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دوري النجوم.. دهوك والجوية يحققان الفوز وأربيل يخسر أمام جماهيره

دوري النجوم.. دهوك والجوية يحققان الفوز وأربيل يخسر أمام جماهيره
دوري النجوم.. دهوك والجوية يحققان الفوز وأربيل يخسر أمام جماهيره
2025-04-03 22:00:02 - المصدر: واع
بغداد-واع 
حقق فريق دهوك، اليوم الخميس ، فوزًا ثمينا على مستضيفه الزوراء بهدفين لهدف ، فيما تغلب القوة الجوية على نفط البصرة بنفس النتيجة ، و تمكن القاسم من العودة بالنقاط الثلاث من أرض أربيل بعد فوزه على أربيل بهدف نظيف ، ضمن الجولة 26 من دوري نجوم العراق . 
ونجح فريق دهوك في الفوز على مستضيفه الزوراء بهدفين لهدف في المباراة التي جرت في ملعب الزوراء ، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق دهوك بهدف عن طريق بيتر كوركيس في الدقيقة 36 ، وجاء هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 54 عن طريق المحترف ابراهيم غباداموسي.
 ولم ينجح الزوراء في التقدم برغم النقص العددي لفريق دهوك اثر طرد مدافعه بنهاية الشوط الاول ، فيما تمكن محترف دهوك زاكري من وضع فريقه بالمقدمة بعد هدفه في الدقيقة 67 من المباراة . 
وبهذا الفوز تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 52 بالمركز الأول بانتظار باقي نتائج الجولة ، فيما رفع دهوك رصيده عند النقطة 40 في المركز السابع ولكن بـ 5 مباريات أقل من منافسه . 
وشهد ملعب الشعب لقاء القوة الجوية مع نفط البصرة الذي انتهى لصالح الصقور بهدفين لهدف، سجل للجوية في الشوط الاول علاء عباس في د ( 21 ) وزيد تحسين ( 44 ) ، فيما قلص الفارق لصالح نفط البصرة المحترف اسماعيل اورو في د ( 89 )، وبهذه النتيجة ارتقى الصقور الى المركز الرابع بـ 44 نقطة ، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17 . 
ونجح فريق القاسم من تخطي منافسه أربيل بهدف نظيف جاء عن طريق لاعبه سيف رشيد في د ( 4 ) في المباراة التي جرت في ملعب فرانسو حريري ، وارتقى القاسم بهذا الفوز الى المركز السادس بـ 41 نقطة ، فيما تجمد رصيد أربيل عند 32 ليحل بالمركز14 في جدول ترتيب دوري النجوم .

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