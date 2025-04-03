دوري النجوم.. دهوك والجوية يحققان الفوز وأربيل يخسر أمام جماهيره

2025-04-03 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريق دهوك، اليوم الخميس ، فوزًا ثمينا على مستضيفه الزوراء بهدفين لهدف ، فيما تغلب القوة الجوية على نفط البصرة بنفس النتيجة ، و تمكن القاسم من العودة بالنقاط الثلاث من أرض أربيل بعد فوزه على أربيل بهدف نظيف ، ضمن الجولة 26 من دوري نجوم العراق .ونجح فريق دهوك في الفوز على مستضيفه الزوراء بهدفين لهدف في المباراة التي جرت في ملعب الزوراء ، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق دهوك بهدف عن طريق بيتر كوركيس في الدقيقة 36 ، وجاء هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 54 عن طريق المحترف ابراهيم غباداموسي.ولم ينجح الزوراء في التقدم برغم النقص العددي لفريق دهوك اثر طرد مدافعه بنهاية الشوط الاول ، فيما تمكن محترف دهوك زاكري من وضع فريقه بالمقدمة بعد هدفه في الدقيقة 67 من المباراة .وبهذا الفوز تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 52 بالمركز الأول بانتظار باقي نتائج الجولة ، فيما رفع دهوك رصيده عند النقطة 40 في المركز السابع ولكن بـ 5 مباريات أقل من منافسه .وشهد ملعب الشعب لقاء القوة الجوية مع نفط البصرة الذي انتهى لصالح الصقور بهدفين لهدف، سجل للجوية في الشوط الاول علاء عباس في د ( 21 ) وزيد تحسين ( 44 ) ، فيما قلص الفارق لصالح نفط البصرة المحترف اسماعيل اورو في د ( 89 )، وبهذه النتيجة ارتقى الصقور الى المركز الرابع بـ 44 نقطة ، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17 .ونجح فريق القاسم من تخطي منافسه أربيل بهدف نظيف جاء عن طريق لاعبه سيف رشيد في د ( 4 ) في المباراة التي جرت في ملعب فرانسو حريري ، وارتقى القاسم بهذا الفوز الى المركز السادس بـ 41 نقطة ، فيما تجمد رصيد أربيل عند 32 ليحل بالمركز14 في جدول ترتيب دوري النجوم .