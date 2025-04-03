العراق يدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا

2025-04-03 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 3 - 4 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس عن إدانتها الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ليل امس على سوريا وتوغلها المتكرر في عدد من المناطق السورية.وقالت الخارجية العراقية في بيان لها ان هذه الاعتداءات التي اسفرت عن مصرع واصابة العشرات من المدنيين تؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومة الاحتلال وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للدول.وأكدت وقوف العراق الى جانب الشعب السوري مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين واحترام حقوق الشعوب في العيش بأمن وسلام.ونفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي ليل امس عدة غارات طالت مطارات سورية فضلا عن عمليات توغل بري .(النهاية) ع ح ه / ه س ص