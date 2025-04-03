وزير الكهرباء يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع

2025-04-03 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل ‏حلول موسم الصيف.‏وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء يترأس اجتماعاً مع مسؤولي شركة ‏توزيع كهرباء بغداد, لمتابعة نسب الإنجاز في حملة فك الاختناقات التي أطلقها رئيس الوزراء ‏مؤخراً استعداداً للصيف المقبل".وأضاف البيان، أن "مسؤولي الفروع في الشركة قدموا شرحاً مفصلاً عن مراحل تنفيذ الحملة التي تتضمن نصب المحطات والمحولات الكهربائية, واستحداث مغذيات جديدة, بهدف تحقيق تجهيز ‏مستقر خلال فترة الصيف التي تشهد ذروة الطلب على الكهرباء".‏ووجه الوزير - بحسب البيان - بـ"تعزيز المخزون من قطع الغيار في المخازن, وفق الصلاحيات الممنوحة ‏لمسؤولي الشركة"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل ‏حلول موسم الصيف".وأكد وزير الكهرباء أن "حملة فك الاختناقات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين واقع الطاقة ‏الكهربائية في عموم البلاد وضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال ‏أشهر الصيف".