وزير الكهرباء يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع
2025-04-03 22:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل حلول موسم الصيف.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء يترأس اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد, لمتابعة نسب الإنجاز في حملة فك الاختناقات التي أطلقها رئيس الوزراء مؤخراً استعداداً للصيف المقبل".
وأضاف البيان، أن "مسؤولي الفروع في الشركة قدموا شرحاً مفصلاً عن مراحل تنفيذ الحملة التي تتضمن نصب المحطات والمحولات الكهربائية, واستحداث مغذيات جديدة, بهدف تحقيق تجهيز مستقر خلال فترة الصيف التي تشهد ذروة الطلب على الكهرباء".
ووجه الوزير - بحسب البيان - بـ"تعزيز المخزون من قطع الغيار في المخازن, وفق الصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الشركة"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل حلول موسم الصيف".
وأكد وزير الكهرباء أن "حملة فك الاختناقات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين واقع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد وضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال أشهر الصيف".
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل حلول موسم الصيف.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء يترأس اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد, لمتابعة نسب الإنجاز في حملة فك الاختناقات التي أطلقها رئيس الوزراء مؤخراً استعداداً للصيف المقبل".
وأضاف البيان، أن "مسؤولي الفروع في الشركة قدموا شرحاً مفصلاً عن مراحل تنفيذ الحملة التي تتضمن نصب المحطات والمحولات الكهربائية, واستحداث مغذيات جديدة, بهدف تحقيق تجهيز مستقر خلال فترة الصيف التي تشهد ذروة الطلب على الكهرباء".
ووجه الوزير - بحسب البيان - بـ"تعزيز المخزون من قطع الغيار في المخازن, وفق الصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الشركة"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل حلول موسم الصيف".
وأكد وزير الكهرباء أن "حملة فك الاختناقات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين واقع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد وضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال أشهر الصيف".