هرب إلى بغداد.. القبض على قاتل عائلة كاملة في ميسان

2025-04-03 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، يوم الخميس، عن القبض على قاتل أفرادعائلة كاملة في ميسان، بعد هروبه إلى العاصمة وتنكره بزي آخر.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسمشرطة الزوراء ومركز شرطة أكد ومكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل وفوج سوات القيادة،تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المواد القانونية (406) لقيامهبقتل عائلة كاملة في محافظة ميسان".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعدورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية ليتم تشكيل فريق عمل والتوجهإلى مكان تواجده والقبض عليه"، مبينا أنه "تم ضبط بحوزته سلاح نوع مسدسوهويات مزورة وهو متنكر بزي آخر، ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بالجريمة".