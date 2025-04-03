خلية الإعلام الأمني تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي بغداد

2025-04-03 23:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنوهت خلية الإعلام الأمني، عن تفجير مسيطر عليه غربي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 9:00 صباح يوم السبت الموافق 5 نيسان 2025 غربي العاصمة بالقرب من مطار بغداد الدولي".