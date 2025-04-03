2025-04-03 23:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمينوالمدرسين في العراق، يوم الخميس، أن موعد الاضراب العام سيكون يوم الأحد المقبل، ولارجعة فيه.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للإضراب علي رحيم، لوكالة شفقنيوز، أن الإضراب يهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين، مبيناً أن"من أهم المطالب شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانونالخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمخصصات قدرها100%".

وأضاف رحيم، أن "المطلب الآخر، يتمثل بشمول المعلمينوالمدرسين بمخصصات تحسين المعيشة وقدرها 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنيةبمبلغ قدره 150 ألف دينار، إضافة إلى رفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفعمخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضا ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".

مواقف متباينة

بدوره، قال أمين سر نقابة المعلمين العراقيين، نافعالزلزلي، للوكالة إن "النقابة لم تحدد موقفها من إضراب المعلمين والمدرسين حتىالآن"، مؤكداً أن "الهيئة الادارية في النقابة ستعقد اجتماعا الاحدالمقبل، لتحديد موقفها من الاضراب، على ضوء القرار الذي يتمخض عنه الاجتماع".

من جانبها، أكدت عضو لجنة التربية النيابية زليخة الياسقدو، دعم اللجنة لـ"مطالب المعلمين والمدرسين المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية".

وأضافت قدو، خلال حديثها للوكالة، أن "شريحةالمعلمين والمدرسين تعد من الشرائح الاجتماعية المهمة، ومن الواجب الاهتمام بهذهالشريحة وتلبية مطالبها المشروعة".

وخلصت عضو اللجنة النيابية، إلى القول إن "توقيتالاضراب غير مناسب بسبب قرب الامتحانات النهائية"، مؤكدة أن "الاضرابسيلحق الضرر بالطلبة".