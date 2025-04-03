2025-04-03 23:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباءالعراقي زياد علي فاضل، مساء الخميس، أن حملة "فك الاختناقات" تأتي لضمانتحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين في عموم البلاد خلال ‏أشهرالصيف.‏

جاء ذلك، خلال رئاس وزيرالكهرباء، اجتماعاً مع مسؤولي شركة ‏توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة نسب الإنجاز فيحملة "فك الاختناقات" التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ‏مؤخراًاستعداداً للصيف المقبل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقدم مسؤولو الفروع فيالشركة، بحسب البيان، شرحاً مفصلاً عن مراحل تنفيذ الحملة التي تتضمن نصب المحطاتوالمحولات الكهربائية، واستحداث مغذيات جديدة، بهدف تحقيق تجهيز ‏مستقر خلال فترةالصيف التي تشهد ذروة الطلب على الكهرباء.‏

ووجه فاضل، وفق البيان، بــ"تعزيزالمخزون من قطع الغيار في المخازن، وفق الصلاحيات الممنوحة ‏لمسؤولي الشركة،مشدداً على ضرورة "الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل‏حلول موسم الصيف".‏

وأكد أن "حملة فكالإختناقات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين واقع الطاقة ‏الكهربائية فيعموم البلاد وضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال ‏أشهرالصيف".

وشهد قطاع الكهرباء في العراق، خلال شهر مارس/آذار الماضي،إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعات تأهيل شبكات التوزيع ونصب المحطات التحويلية،ومدّ المغذّيات في محافظات بغداد والبصرة والأنبار ونينوى وكربلاء.

وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعمالالتنفيذية للمشروعات في المحافظات الـ5، التي تأتي ضمن مساعي الحكومة لتطبيق حملة "فكالاختناقات" عن الشبكة الوطنية، وإنعاش قطاع الكهرباء في العراق، لا سيما معاقتراب صيف 2025.