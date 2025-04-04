2025-04-04 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على حساب ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.وسجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف المباراة الوحيد من صناعة كول بالمر في الدقيقة 50.وأرسل بالمر عرضية لفيرنانديز، فقابلها الأخير برأسية متقنة إلى داخل الشباك.ورفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة ليستعيد المركز الرابع من مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة برصيد 51 نقطة.في حين تجمد رصيد توتنهام عند 34 نقطة في المركز الـ14.