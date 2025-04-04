بيدرو مارتينيز يقصي فافرينكا من بطولة بوخارست للتنس

2025-04-04 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتغلب الإسباني بيدرو مارتينيز، على السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بنتيجة 4-6 و7-5 و6-2، في ثمن نهائي بطولة بوخارست الدولية للتنس.وخسر السويسري، الذي وصل إلى المركز الثالث عالميا في 2014، أمام مارتينيز بعد ساعتين و41 دقيقة من اللعب.وكان هذا هو الفوز الثاني للاعب الإسباني في المواجهات المباشرة بينهما، مما منحه الأفضلية 2-1.وحقق مارتينيز، المصنف رقم 47 عالميا، عودة شاقة أمام منافس أكثر خبرة، وحسم المباراة.وفي المجموعة الأولى، تقدم فافرينكا، البالغ من العمر 40 عاما، بعد أن تعرض إرساله للخطر في المرة الأولى، ثم استعاده بعد كسر إرسال مارتينيز مرتين.لكن اللاعب السويسري عانى بعد ذلك من أخطائه، حيث خسر إرساله عدة مرات، وهو ما كلفه في النهاية، المباراة.ويواجه بيدرو مارتينيز، نظيره البوسني دامير دزومهور (المصنف رقم 65 في تصنيف لاعبي التنس المحترفين) في ربع النهائي.وتغلب دزومهور على الروماني فيليب كريستيان، المصنف 241 عالميا، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.المصدر : كورة