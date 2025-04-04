المحكمة الدستورية تقضي بإقالة يون من رئاسة كوريا الجنوبية

2025-04-04 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سيوك-يول، وإقالته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في كانون الأول الفائت.

ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف كانون الاول بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 كانون الاول، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين، لكن يون أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

ورجحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 3 حزيران المقبل.

المصدر: وكالات