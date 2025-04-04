بينها مباراة الصراع على الصدارة .. ثلاث مواجهات اليوم بدوري نجوم العراق

2025-04-04 09:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم في بغداد بغداد ميسان و زاخو

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ4:00 عصرا تجمع فريق نفط ميسان برصيد 35 نقطة مع ضيفه فريق الكهرباء برصيد 31 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لتحسين موقعهما في ترتيب الفرق، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏بينما تجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 6:30 مساءً تجمع فريق الكرخ مع ضيفه فريق النجف، ولكل منهما 33 نقطة ويسعى الفريقان لفض الشراكة بينهما إذ يحتل فريق النجف المركز الـ 11 والكرخ المركز نفسه، بينما يأتي فريق نوروز بنفس الرصيد بالمركز الـ 12، وجاء الترتيب حسب فارق المواجهات المباشرة، وستقام المباراة على ملعب الساحرة أحمد راضي.

‏وفي لقاء جماهيري يحمل الندية والإثارة يحتضن ملعب زاخو مباراة فريقه زاخو صاحب الأرض والجمهور مع ضيفه فريق الشرطة إذا يسعى الفريقان من خلال لقاء اليوم للحصول على الصدارة، ولا سيما بعد كبوت فريق الزوراء في خسارته امس أمام دهوك بنتيجة 1-2 ليتجمد رصيده عند النقطة الـ 52 ، إذ يمتلك فريق زاخو 49 نقطة وفي حال فوزه سيتصدر القائمة بعد انتهاء الجولة الـ 26 ، وفي نفس الوقت سيسعى فريق الشرطة لتحقيق الانتصار على مضيف زاخو ويخطف ثلاث نقاط ثمينة في مباراة صعبة أمام أصحاب الأرض والجمهور، وفي حال تحقق الفوز فيقفز الشرطة الى المركز الأول ولا سيما أنه يمتلك حاليا 50 نقطة .