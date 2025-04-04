الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة الجزيرة
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | شاهد | ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا
فيديو | شاهد | ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا
نسخ الرابط
2025-04-04 09:20:02 - المصدر: قناة الجزيرة
موضوعات ذات صلة
فيديو | بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبرى بالولايات المتحدة.. يثور ويقذف الحمم لارتفاع ي...
فيديو | اعتبرت ما فعله انتهاك للدستور.. المحكمة الدستورية تعزل رئيس كوريا الجنوبية
فيديو | إسرائيل وتركيا.. سجال حاد بشأن الغارات على سوريا ولبنان
فيديو | غزيون ينزحون من حيي الشجاعية والزيتون غزة بعد إنذار الاحتلال
فيديو | مصدر أمني لبناني: المستهدف بالغارة على صيدا مسؤول في حركة حماس
فيديو | مظاهرة في إدلب احتجاجا على الغارات الإسرائيلية على جنوب سوريا
فيديو | فرحة متظاهرين بعزل الرئيس الكوري يون سوك يول
فيديو | 10 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل في حي المنارة بخان يونس جنوب قطاع غزة