إصابة مفاجئة تنهي موسم نجم أرسنال قبل موقعة ريال مدريد

2025-04-04 10:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي أرسنال الإنجليزي أن مدافعه البرازيلي غابرييل ماغالهايس لن يغيب فقط عن مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وإنما سيستمر غيابه حتى نهاية الموسم.وقال النادي اللندني في بيان نشره على موقعه: "بعد استبداله خلال مباراتنا ضد فولهام الثلاثاء الماضي، نؤكد تعرض غابرييل ماغالهايس لإصابة في أوتار الركبة تتطلب جراحة".وأضاف: "سيخضع غابرييل لعملية جراحية لعلاج هذه الإصابة في الأيام المقبلة".وأشار أيضا إلى أن "غابرييل سيغيب لنهاية الموسم الجاري، وسيبدأ بعد الجراحة برنامجه التأهيلي والتعافي، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل 2024-2025".وأتم أرسنال بيانه بأنه سيركز جهوده لدعم غابرييل لضمان استعادته كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.ويعد غابرييل من الركائز الأساسية لفريق أرسنال، ومن أفضل لاعبي خط الدفاع بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.ويتبقى لأرسنال 10 مباريات على الأقل هذا الموسم، أبرزها مباراتا ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 8 و16 نيسان الجاري.المصدر: روسيا اليوم