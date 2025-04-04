لليوم الثاني على التوالي.. النفط العراقي يتراجع بفعل رسوم ترامب

2025-04-04 10:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة 4 نيسان 2025، خلال تعاملات اليوم في السوق العالمية لتسجل أسوأ أداء أسبوعي على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية. وبحسب بيانات اطلعت عليها بغداد اليوم، فقد سجل خام البصرة المتوسط 73.30 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 70.25 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.47 لكليهما. كما أظهرت البيانات انخفاضاً آخر في أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 69.59 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 66.36 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.55 لكليهما. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام