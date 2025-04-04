ماكرون يدعو لتعليق نشاط الاستثمارات الفرنسية في أمريكا

2025-04-04 10:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن رسوم ترامب الجمركية سيكون لها تأثير كبير على كل قطاعات الاقتصاد والصادرات الأوروبية. وذكر ماكرون في تصريحات صحفية،: قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية سيجعل الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين أضعف وأكثر فقرا من السابق. وأردف: ندعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة ردا على تعريفات ترامب الجمركية. وقال الرئيس الفرنسي: تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاداتنا لن يكون مستداما إذا عرفت أوروبا كيف تنظم نفسها، مضيفا: الرد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون على مرحلتين وستطبق المرحلة الأولى بحلول منتصف الشهر الجاري. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام